Museumvereniging: besluit Hermitage treurig, maar begrijpelijk

‘De beslissing van Hermitage Amsterdam om de banden met het moedermuseum in Rusland te verbreken is treurig, maar begrijpelijk gezien de huidige omstandigheden.’ Dat zegt de Museumvereniging in een reactie op het besluit dat het museum in Amsterdam donderdag nam.

‘Wij wensen alle medewerkers en betrokkenen veel sterkte in deze verdrietige periode’, aldus de brancheorganisatie voor ruim 450 musea in Nederland. Volgens een woordvoerder had de Museumvereniging verder geen rol in het besluit van de Hermitage.

De Hermitage Amsterdam toont kunst uit de collectie van het Russische museum, een van de grootste ter wereld. ‘Lang heeft de Hermitage Amsterdam zich afzijdig gehouden van politieke ontwikkelingen in het Rusland van Poetin’, zo meldde het museum donderdag in een verklaring. ‘De recente aanval van Rusland op Oekraïne maakt deze afzijdigheid niet langer houdbaar.’

Hopen op vrede

Het museum had naar eigen zeggen geen andere keuze, omdat door de inval van het Russische leger in Oekraïne een grens is overschreden. ‘Zoals iedereen hopen ook wij op vrede. En op veranderingen in de toekomst in Rusland waardoor we de banden met de Hermitage Sint-Petersburg kunnen herstellen.’

Voorwerpen uit de voortijdig beëindigde tentoonstelling over Russische avant-garde gaan zo snel mogelijk terug naar de Hermitage in Sint-Petersburg, maakte het Russische staatsmuseum donderdag bekend op de eigen website. Een woordvoerder van het museum in Amsterdam heeft daar vooralsnog niet op gereageerd.

Dependance

De Hermitage Amsterdam opende in 2004 in een klein pand als dependance van het Russische museum. In juni 2009 werd het huidige museum in het monumentale zeventiende-eeuwse gebouw Amstelhof groots geopend in aanwezigheid van onder anderen de toenmalige Russische president Dmitri Medvedev en de toenmalige koningin Beatrix. In 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, ontving het museum zo’n 400.000 bezoekers.