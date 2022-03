Rutte veroordeelt ‘levensgevaarlijke’ aanval op kerncentrale

‘Met de roekeloze en levensgevaarlijke aanval op kerncentrale Zaporizja escaleert de Russische agressie in Oekraïne verder. Essentieel dat we internationaal schouder aan schouder blijven staan. Eensgezindheid in onze reactie is van groot belang’, laat Rutte weten op Twitter.

Rutte gaat maandag naar Londen voor overleg met zijn Britse collega Boris Johnson en de Canadese premier Justin Trudeau voor overleg over de situatie. Donderdag gaat de premier naar Parijs om informeel met alle Europese regeringsleiders te spreken over de situatie in Oekraïne.