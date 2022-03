Rotterdam vangt op korte termijn 1000 Oekraïense vluchtelingen op

In Rotterdam worden op korte termijn ongeveer 1000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen, maakte de gemeente vrijdag bekend. De bedoeling is dat in de regio Rotterdam-Rijnmond in totaal 2000 opvangplekken worden gerealiseerd, waarvan Rotterdam dan de helft voor haar rekening neemt.

Er zijn al twee riviercruiseschepen gehuurd voor de meest acute opvang en andere opvangmogelijkheden worden op dit moment met spoed bekeken. Ook maakt de gemeente ‘graag gebruik van de gastvrijheid van Rotterdammers’, aldus de gemeente in een verklaring.