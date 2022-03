Politie onderzoekt verdachte puppyverkopers in Veldhoven

De Brabantse dierenpolitie doet onderzoek naar een aantal verdachte adressen in Veldhoven waarvandaan pups worden verkocht. Sinds januari is er een ‘explosieve groei’ geweest van meldingen door mensen die bij deze verkopers een hondje hadden gekocht, waar later iets mis mee bleek. Drie mensen hebben aangifte gedaan en de politie sluit aanhoudingen niet uit.

Volgens de dierenpolitie wordt geadverteerd dat de pups kerngezond zijn en dat ook alle inentingen en papieren op orde zijn, maar blijkt dat later niet te kloppen. De meeste hondjes waarover melding is gedaan werden ziek verkocht, waren te jong bij de moeder vandaan gehaald en hebben geen verplichte registratiechip.

Sinds januari zijn hier negen meldingen over binnengekomen, zegt een woordvoerster. ‘We vermoeden dat dit het topje van de ijsberg is.’ Of er mogelijk één partij achter de adressen in Veldhoven zit, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om thuisfokkers of dierenhandelaren die hun dieren illegaal uit het buitenland halen.

‘Sinds november is het ook voor thuisfokkers verplicht een paspoort voor de dieren aan te schaffen, maar dat gebeurt vaak niet’, aldus de politiewoordvoerster, die ook aangeeft dat dit probleem landelijk speelt. Mensen die interesse hebben in een pup worden opgeroepen van tevoren een foto van het dierenpaspoort te vragen.