Transporttarieven gas mogelijk 15 procent hoger

Volgens GTS zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen waardoor de tarieven omhoog zouden moeten. Zo verwacht GTS minder transportcapaciteit te zullen verkopen waardoor de kosten per eenheid stijgen. De hoge energieprijzen van afgelopen jaar zorgen er daarnaast voor dat GTS achteraf meer geld kwijt is voor de inkoop van energie.

GTS is de eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. De instantie staat onder toezicht van de ACM omdat de netbeheerder een monopoliepositie heeft. GTS brengt de transportkosten in rekening bij gasleveranciers, die deze kosten vervolgens weer doorberekenen aan hun klanten.

De marktwaakhond maakt zich er vooral hard voor dat de transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is. De ACM bepaalt naar verwachting in mei de hoogte van de tarieven die vanaf 2023 zullen gelden.