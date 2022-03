Zelenski roept Russen op tot protest vanwege inname kerncentrale

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft het Russische volk opgeroepen in protest te komen vanwege de Russische inname van een Oekraïense kerncentrale, de grootste van Europa. De centrale Zaporizja kwam vrijdag in handen van het Russische leger.

De president deed op televisie een beroep op de Russen. ‘Hoe is dit mogelijk?’, zei hij. ‘We hebben tenslotte samen in 1986 gevochten tegen de ramp in Tsjernobyl.’ De kernramp in Tsjernobyl was de grootste ooit. De oude centrale is sinds vorige week onder controle van de Russische troepen.

Zelenski maakte ook melding van 9200 sterfgevallen onder de Russische troepen in Oekraïne. Dat zijn er flink meer dan de 498 die Rusland woensdag meldde. Het was toen de eerste keer dat Moskou een dodental noemde. Diezelfde dag zei Oekraïne het aantal Russische doden op zo’n 7000 te schatten.