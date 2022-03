Man die agenten en Pool neerschoot onder invloed drank en speed

De 39-jarige man die op 25 augustus in Dordrecht twee agenten en een 24-jarige Pool neerschoot, was onder invloed van drank en drugs. Het Openbaar Ministerie maakte vrijdag bij een tussentijdse zitting in de rechtbank de uitkomsten bekend van een onderzoek naar stoffen die verdachte Niels W. op de avond van de schietpartij in zijn lichaam had. Behalve alcohol is er volgens de officier van justitie in zijn bloed ook speed gevonden. De Dordtenaar wordt verdacht van zes pogingen tot moord of doodslag.