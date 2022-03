Oekraïne meldt hoger dodental door luchtaanvallen op woonwijk

Het dodental door luchtaanvallen donderdag op een woonwijk in de stad Tsjernihiv in het noorden van Oekraïne is opgelopen tot 47, aldus de lokale autoriteiten vrijdag. In een eerdere melding spraken de autoriteiten over negen doden.

Reddingsteam hebben hun hulp aan slachtoffers van de luchtaanvallen moeten opschorten vanwege aanhoudende beschietingen door de Russen, meldden de Oekraïense hulpdiensten.

Tsjernihiv ligt ten noordoosten van de hoofdstad Kiev, niet ver van de grens met Rusland en Belarus.