NAVO-chef veroordeelt ‘roekeloze’ aanval op kerncentrale Oekraïne

De aanval op de Oekraïense kerncentrale Zaporizja bewijst de ‘roekeloosheid’ van de Russische oorlog in Oekraïne. Dat zei de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, na aankomst bij het hoofdkwartier in Brussel.

Russische troepen vielen de kerncentrale in de nacht van donderdag en vrijdag aan. Volgens berichten woedde er een brand in een trainingscomplex, maar zouden de nucleaire activiteiten daarbij niet direct in gevaar zijn gekomen.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de dertig NAVO-landen zijn vrijdag bijeen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. In een korte verklaring voor de vergadering begon veroordeelde Stoltenberg ook de Russische aanvallen op burgers. ‘Dit moet stoppen. Rusland moet zijn troepen terugtrekken.’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken benadrukte dat de NAVO niet in oorlog is met Rusland. ‘Maar als het conflict naar ons komt zijn we daar klaar voor en zullen we elk stukje grondgebied van de NAVO verdedigen.’