Oekraïens leger: Russische troepen proberen Kiev te omsingelen

Het Russische militaire konvooi ten noorden van Kiev zou ruim 60 kilometer lang zijn. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldde woensdag dat dit konvooi al geruime tijd geen voortgang heeft geboekt.

Over de situatie in Kiev zelf liet het Oekraïense leger zich vrijdag niet uit. Wel is sinds middernacht het luchtalarm in de stad meerdere keren afgegaan en werden de bewoners opgeroepen naar de schuilkelders te gaan.

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn Russische troepen vertrokken van het strategisch belangrijke vliegveld Hostomel ten noordwesten van Kiev. Ook meldden ze dat de zuidelijk havenstad Marioepol volledig is omsingeld door Russische troepen.