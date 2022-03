Hogere energieprijs raakt ook resultaten Gasunie

De hogere energieprijzen raken ook het resultaat van gasnetbeheerder Gasunie. De onderneming zag alleen al de energiekosten van gastransport met 110 miljoen euro stijgen ten opzichte van een jaar eerder, zo meldt Gasunie in zijn jaarverslag. Daarnaast had het bedrijf in 2020 nog een boekhoudkundige meevaller, die het afgelopen jaar niet had. Alles bij elkaar viel het resultaat over 2021 bijna de helft lager uit.