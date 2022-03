Boekingssystemen breken met luchtvaartmaatschappij Aeroflot

Het in de Verenigde Staten gevestigde Sabre maakte bekend dat de distributieovereenkomst met de Russen is beëindigd en dat de vluchten die Aeroflot uitvoert met onmiddellijke ingang verwijderd zijn uit het wereldwijde systeem.

Ook het Spaanse Amadeus IT Group gaf aan te stoppen met alle nieuw geplande projecten in Rusland. Daarbij is het bedrijf ook begonnen met het opschorten van de distributie van Aeroflot-gegevens in de systemen.