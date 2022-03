Ook bakvetten en oliën stijgen rap in prijs

Ook oliën en bak- en braadvetten worden in rap tempo duurder. De middelen zitten in duizenden producten zoals chocolade, margarine en instantnoedels. De prijsstijgingen dragen bij aan de toch al snel duurder wordende mand met boodschappen.

De prijzen van palmolie zijn sinds medio juni vorig jaar meer dan verdubbeld, terwijl de prijs voor sojaolie met ongeveer 50 procent is gestegen. Zonnebloemolie uit Oekraïne is ook ongeveer 50 procent duurder geworden, aldus de statistieken van UkrAgroConsult. De laatste gegevens die bekend werden gemaakt door die instelling dateren van 24 februari, de dag van de Russische invasie.

De oorlog in Oekraïne en de daarop volgende sancties door onder andere Europa en de Verenigde Staten op Rusland hebben er over de hele linie voor gezorgd dat levensmiddelen duurder worden. Naast eetbare olie gaat het bijvoorbeeld ook om graan en andere landbouwproducten. Dat komt mede doordat de Oekraïense havens zijn gesloten en leveringsketens zijn afgesneden. Ook zijn kopers niet bereid, of niet in staat, om de snel stijgende kosten voor verzekeringen en vracht te dragen om ladingen uit de regio veilig te stellen.

Zonnebloemolie

Oekraïne en Rusland zijn niet alleen belangrijke leveranciers van tarwe, maïs en gerst, maar zijn ook goed voor meer dan 75 procent van de wereldexport van zonnebloemolie, een van de vier belangrijkste eetbare oliën ter wereld. Dat de uitvoer stilligt zorgt alleen maar voor meer problemen op de toch al krappe markt.

Bijkomend probleem is dat andere leveranciers van oliezaden en eetbare oliën ook met problemen kampen. Droogte heeft bijvoorbeeld vorig jaar de koolzaadoogst in Canada en de sojaoogst in Brazilië en Argentinië verminderd. Maleisië heeft op zijn beurt te kampen met een tekort aan werknemers op de plantages en Indonesië heeft de export van palmolie beperkt om de eigen binnenlandse aanvoer veilig te stellen.