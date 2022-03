‘Russisch Google’ waarschuwt voor financiële problemen

Techbedrijf Yandex, vaak aangeduid als het Russische Google, waarschuwt dat het mogelijk in gebreke blijft bij het terugbetalen van leningen. De aanbieder van internetdiensten zoals een populaire zoekmachine zegt zelf geen doelwit van westerse overheidssancties te zijn, maar de aandelenbeurzen in New York hebben de handel in Yandex opgeschort.

Beursuitbaters Nasdaq en New York Stock Exchange hebben de handel in aandelen van Russische bedrijven stilgelegd in afwachting van een uitleg hoe ze geraakt worden door sancties tegen Rusland. Als de handel in Yandex-aandelen meer dan vijf dagen stil blijft liggen, geeft dat bepaalde schuldeisers van Yandex het recht om directe terugbetaling van hun leningen op te eisen. Yandex waarschuwt dat zo’n eis problemen met het nakomen van andere financiële verplichtingen veroorzaakt.

Het in 1997 opgerichte Yandex biedt naast een zoekmachine ook andere internetdiensten aan, bijvoorbeeld voor onlineshoppen of het streamen van muziek. Deze activiteiten gaan voorlopig nog door. Maar het is veel westerse bedrijven verboden technologie aan Rusland te verkopen die ook voor militaire doeleinden kan worden gebruikt, waaronder chips. Als die situatie blijft voortduren, verwacht Yandex dat zijn datacenters nog één tot anderhalf jaar op de huidige capaciteit kunnen werken.