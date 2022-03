Nikkei fors lager na Russische aanval op kerncentrale Oekraïne

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een fors verlies gesloten. Beleggers reageerden geschrokken op de Russische aanval op de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne, waarbij brand uitbrak. De situatie rond de grootste kerncentrale van Europa is volgens de lokale autoriteiten onder controle. De reactoren zouden inmiddels veilig zijn uitgeschakeld en de stralingsniveaus rondom de kerncentrale zouden normaal zijn.

De Amerikaanse president Joe Biden en Britse premier Boris Johnson riepen de Russische troepen op tot een staakt-het-vuren rondom de kerncentrale. De twee regeringsleiders belden met de Oekraïense president Volodimir Zelenski, die de Russen ‘nucleaire terreur’ en ‘een herhaling van Tsjernobyl’ verweet.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 2,2 procent lager het weekeinde in op 25.985,47 punten. Eerder op de dag verloor de Japanse hoofdindex nog bijna 3 procent. Vooral de technologiebedrijven stonden onder druk na de stevige koersverliezen in de Amerikaanse techsector. Techinvesteerder SoftBank zakte bijna 5 procent. Panasonic verloor bijna 3 procent ondanks mediaberichten dat het Japanse elektronicaconcern een fabriek in de Verenigde Staten gaat bouwen om accu’s te leveren aan de fabrikant van elektrische auto’s Tesla.

Hongkong

Ook in Hongkong gingen de Chinese techbedrijven hard onderuit. Webwinkel Alibaba zakte 4,9 procent, internet- en gamebedrijf Tencent verloor 3,8 procent en maaltijdbezorger Meituan daalde 6 procent. De Hang Seng-index raakte tussentijds 2,4 procent kwijt. De Kospi in Seoul verloor 1,1 procent. De grote Zuid-Koreaanse techconcerns Samsung en LG Electronics zakten 2 procent en 3 procent. De Australische All Ordinaries leverde 0,6 procent in.

De beurs in Shanghai daalde 0,8 procent in afwachting van de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement op zaterdag. Beleggers verwachten dat Beijing meer stimuleringsmaatregelen zal aankondigen om de vertraging van de economische groei te keren.