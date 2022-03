Rusland beperkt toegang tot onafhankelijke media zoals BBC

Russische autoriteiten beperken volgens persbureau RIA in het land de toegang tot verschillende onafhankelijke media, zoals onder meer de BBC, Radio Liberty en de populaire Russischtalige nieuwssite Meduza.

Journalisten van persbureau AFP in Moskou en GlobalCheck, een groep die internetverbindingen monitort, constateerden in de nacht van donderdag op vrijdag al dat verschillende websites geblokkeerd werden. Het ging onder meer om de websites van Facebook, de BBC en de Duitse omroep Deutsche Welle.

Europa maakte eerder bekend de toegang tot nieuwssites van Russische staatsmedia RT en Sputnik te blokkeren. Groot-Brittannië vreesde al dat die blokkade zou kunnen leiden tot een vergelijkbare actie van Rusland, waardoor Europese media in het land niet meer toegankelijk zijn. In een verklaring schreef het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken eerder dat de BBC ‘wordt gebruikt om de politieke situatie en veiligheid in Rusland te ondermijnen’.