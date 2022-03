VEH: gemeentelijke woonlasten stijgen harder dan eerder voorzien

De woonlasten van huiseigenaren stijgen dit jaar harder dan eerder voorzien. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) gaat het in doorsnee om een stijging van de onroerendezakenbelasting (ozb) van 3,4 procent. Dat was bij een eerdere raming in december nog een plus van 2,1 procent. Die berekening sloeg op een steekproef onder 106 gemeenten. Nu legde de VEH de belastingen van 345 gemeenten naast elkaar om tot een gemiddelde te komen.

Verder wordt de afvalstoffenheffing in doorsnee zo’n 4 procent duurder, waar eerder van een plus van dik 3 procent werd uitgegaan. Voor de rioolheffing zijn huishoudens nog geen 1 procent meer kwijt.

Een huishouden is bij elkaar dit jaar gemiddeld 3 procent meer kwijt aan woonlasten in de gemeenten. Dat gaat voor een meerpersoonshuishouding om zo’n 25 euro. De gemiddelde stijging van de woonlasten is ondanks de bijstelling minder hoog dan in voorgaande jaren. In 2020 en 2021 stegen de gemeentelijke woonlasten met gemiddeld 5 procent.

Grote verschillen

Net als ieder jaar zijn er per gemeente weer grote verschillen. In Landsmeer stijgt bijvoorbeeld de ozb van 365 naar 478 euro. Dat betekent een toename van 31 procent. Ook in Papendrecht en Hoorn gaat de ozb dit jaar met meer dan een kwart omhoog.

De ozb-aanslag in Weesp valt na de samenvoeging met Amsterdam liefst 40 procent lager uit. Hier daalt de gemiddelde prijs van 270 naar 160 euro. In totaal verhogen 21 van de 345 gemeenten de ozb dit jaar met meer dan 10 procent. Nog eens 65 gemeenten verhogen deze belasting met meer dan 5 procent.

Onverenigbaar

De VEH noemt het overigens onverenigbaar als gemeenten via de ozb huiseigenaren laat opdraaien voor kosten waarvoor eigenlijk het Rijk voldoende middelen zou moeten geven, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg. Als de overheid niet structureel meer geld geeft, vreest de VEH dat in veel gemeenten de ozb verder zal worden verhoogd.

Ook bij de afvalstoffenheffing zijn de onderlinge verschillen groot. In Brielle stijgt de afvalstoffenheffing voor gezinnen met ruim 50 procent, wat neerkomt op een 98 euro. In Harderwijk en Berkelland hoeft ruim 20 procent minder te worden betaald, waarmee huishoudens tussen de 30 en 50 euro goedkoper uit zijn.