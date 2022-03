Zelenski: Rusland wil Tsjernobyl herhalen met ‘nucleaire terreur’

In een toespraak tot zijn volk heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski uitgehaald naar Rusland. Het regime van Vladimir Poetin wil volgens Zelenski ‘Tsjernobyl herhalen’. Ook beschuldigt hij de Russen van ‘nucleaire terreur’. Zelenski gaf de nachtelijke toespraak naar aanleiding van de aanval op kerncentrale Zaporizja.

‘Geen enkel ander land heeft ooit een kerncentrale beschoten’, zei Zelenski. ‘Dit is de eerste keer in onze geschiedenis, de eerste keer voor de mensheid.’ Hij vraagt Europa ‘wakker te worden’.

De situatie rondom Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, is volgens de lokale autoriteiten onder controle. Wel zijn er veel tegenstrijdige berichten over de staat van de reactoren en meldt VN-atoomwaakhond IAEA dat het beschieten van de centrale ‘zeer gevaarlijk’ is.