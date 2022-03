Tankstations presenteren automobilist weer hogere rekening

Automobilisten zien zich vrijdag opnieuw geconfronteerd met hogere literprijzen voor benzine, diesel en lpg. Nu olie door het oorlogsgeweld in Oekraïne veel duurder is geworden, stijgen ook de adviesprijzen die oliemaatschappijen doorgeven aan pompstationhouders. Volgens een voorlopige schatting van consumentencollectie UnitedConsumers stijgt de gemiddelde adviesprijs in Nederland met 4 cent per liter, volgens oprichter Paul van Selms een ‘ongekende stijging’.