Brand in Zaporizja, grootste kerncentrale van Europa

In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, woedt in de nacht van donderdag op vrijdag een brand. De burgemeester van het nabijgelegen Energodar, in het zuidoosten van Oekraïne, meldt in een video op Facebook dat het vuur is ontstaan na een aanval van Russische grondtroepen. Een woordvoerder van de kerncentrale bevestigt aan het Franse persbureau AFP dat er inderdaad sprake is van een brand.