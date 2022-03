Scholz roept Schröder op af te treden bij Russische bedrijven

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft er donderdag bij voormalig leider Gerhard Schröder op aangedrongen om zijn bestuursfuncties bij de Russische energiereuzen Rosneft en Gazprom neer te leggen. De door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne zou daarom vragen. De 74-jarige Schröder was van 1998 tot 2005 bondskanselier en is net als Scholz lid van de Sociaal-Democratische Partij (SPD).

‘Ik vind dat het niet correct is dat Gerhard Schröder deze functies bekleedt. En ik denk dat het correct zou zijn als hij ze zou opgeven’, zei Scholz in een interview met de publieke omroep ZDF.

Schröder is voorzitter van de raad van bestuur van de Russische oliegigant Rosneft en zal in juni ook toetreden tot de raad van toezicht van Gazprom, het gasbedrijf achter de controversiële Nord Stream 2-pijpleiding uit Rusland, die door Scholz is stopgezet in reactie op de oorlog in Oekraïne. Momenteel staat Schröder aan het hoofd van de aandeelhouderscommissie van de pijplijn.

Schröders weigering om zijn functies bij Rosneft en Gazprom neer te leggen leidde al tot het vertrek van enkele van zijn naaste medewerkers. Ook heeft de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund hem zijn erelidmaatschap ontnomen.