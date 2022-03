VS kondigen sancties aan tegen Russische oligarchen

De VS richten de nieuwe strafmaatregelen op ‘Russische elites en familieleden’ die ‘zichzelf hebben verrijkt ten koste van het Russische volk’ en dikwijls ‘familieleden naar hoge posities verheffen’. De sancties zijn ook gericht op eigenaren van de grootste bedrijven van Rusland die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de middelen die nodig zijn om Poetins invasie van Oekraïne te ondersteunen.

De verklaring van het Witte Huis omschrijft de sancties als volgt: ‘De oligarchen en hun familieleden zullen worden afgesneden van het Amerikaanse financiële systeem, hun tegoeden in de Verenigde Staten zullen worden bevroren en hun eigendommen worden geblokkeerd voor gebruik. Onder anderen metaalmagnaat Alisjer Oesmanov en Dmitri Peskov, de woordvoerder van Poetin, worden als doelwitten genoemd.

Groot-Brittannië

De sancties kunnen ook mensen treffen die voor Russische oligarchen werken, ongeacht hun nationaliteit. Dat bleek in New York, toen het OM er de Amerikaanse televisieproducent voor de Russische zakenman Konstantin Malofejev aanklaagde. Malofejev is nauw verbonden met de Russische agressie in Oekraïne, zei een woordvoerder.

Britse sancties zijn al uitgevaardigd tegen Oesmanov, die sponsorcontracten had met de Engelse voetbalclub Everton, en de voormalige Russische vicepremier Igor Sjoevalov. ‘Daar laten we het niet bij’, zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. ‘Ons doel is om de Russische economie lam te leggen en Poetins oorlogsmachine uit te hongeren.’