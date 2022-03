Ook pensioenfonds PME gaat Russische beleggingen verkopen

PME beheert de pensioenrechten van zo’n 630.000 (oud-)werknemers in de metaal en technologische industrie. Het heeft ongeveer 16,5 miljoen euro aan beleggingen in Russische bedrijven. Dat is 0,03 procent van de waarde van al zijn beleggingen. Het metaalfonds belegde naar eigen zeggen al lange tijd niet meer in Russische staatsobligaties en aandelen in Russische staatsbedrijven. Ook heeft het vorig jaar beleggingen in fossiele olie en gas afgebouwd, waaronder die in Rusland.

Overigens is het op dit moment niet mogelijk om belangen in Russische bedrijven van de hand te doen. Russische beurzen accepteren geen verkooporders van buitenlandse beleggers.

De Nederlandsche Bank meldde eerder dat Nederlandse pensioenfondsen ongeveer 5 miljard euro aan Russische aandelen en obligaties bezitten, ongeveer 0,3 procent van het totale pensioenvermogen. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft ongeveer 520 miljoen euro aan beleggingen in Russische bedrijven.