Russische wodka wordt zeldzamer bij slijter

Marketingmanager Stefan Caldenberg van Mitra vindt het stoppen van de verkoop van Russische merken ‘een gepaste reactie op recente ontwikkelingen’. Daarmee verwijst hij naar de inval van Rusland in buurland Oekraïne.

‘Dit is niet het moment om Russische wodka te verkopen. Maar het is niet per se zo dat wij verwachten hiermee de ontwikkelingen in Oekraïne te veranderen’, voegt hij daaraan toe. De beslissing is volgens Caldenberg in goed overleg met een leverancier genomen. Franchisenemers van Mitra hebben vooralsnog geen klachten of oproepen van klanten gekregen om Russische merken uit de winkels te verbannen.

Stolichnaya

Op de webshop van Gall & Gall is het Russische merk Stolichnaya ook niet meer te vinden. Een woordvoerder laat per e-mail weten dat dit niet meer geleverd wordt, maar was niet direct bereikbaar voor verdere toelichting. Ook op de site van slijtersketen Dirck III ontbreekt het merk in het assortiment, terwijl de keten er in het verleden nog wel veel mee adverteerde. Dirck III was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Ook bij kleinere slijters droogt de voorraad echte Russische wodka waarschijnlijk op, zegt voorzitter Petra de Boevere van branchevereniging Koninklijke SlijtersUnie. Binnen het bestuur van de organisatie zeiden leden, die net als De Boevere zelf slijterijen hebben, geen nieuwe voorraden Russische wodka meer in te slaan wegens de oorlog in Oekraïne. Het ging daarbij om een principeoverweging. ‘Dat is het minste wat je kunt doen. Ik vind het gewoon niet kunnen wat daar gebeurt.’

Moskovskaya

De merkrechten voor Stolichnaya en Moskovskaya zijn in veel landen in handen van de Russische staat, zo ook in Nederland. Voor die merkrechten procedeert de Russische overheid al jaren tegen Spirits International van de Russische zakenman Joeri Sjefler. Veel andere ‘Russische’ merken zijn in werkelijkheid in handen van westerse drankenconcerns, zoals Smirnoff van het Britse Diageo.

De Boevere waarschuwt ook voor verwarring over vermeend Russische wodka: ‘Russische wodka is ook een kwaliteitsaanduiding. Het gaat dan om heel zuivere wodka, maar kan bijvoorbeeld ook uit Letland komen.’