Duitse dochter van Nord Stream 2 wordt waarschijnlijk opgeheven

De Duitse dochteronderneming van Gazprom die is opgezet voor gaspijpleiding Nord Stream 2 wordt waarschijnlijk opgeheven. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De Russische aardgasproducent Gazprom moest het onderdeel opzetten om te voldoen aan Europese regels in het proces van goedkeuring voor de pijplijn. Vorige week heeft Duitsland dat proces voor onbepaalde tijd geschorst vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

De opmerking van het Duitse bedrijf komt een paar dagen nadat het in Zwitserland gevestigde moederbedrijf van Nord Stream 2 uitstel van betaling heeft aangevraagd. ‘We kunnen de berichten in de media dat Nord Stream 2 faillissement heeft aangevraagd niet bevestigen’, staat op de website van Nord Stream 2. Het heeft wel contracten van zijn medewerkers moeten beëindigen. Daardoor verloren meer dan honderd mensen hun baan. Er staat alleen een kort bericht op de site, die volgens Nord Stream 2 ‘voortdurend’ wordt aangevallen.

De pijpleiding Nord Stream 2 is in principe klaar voor gebruik. Het project was van begin af aan omstreden, omdat het de greep van Rusland op Europa zou verstevigen. Ook zou Oekraïne door Nord Stream 2 inkomsten uit de doorvoer van Russisch gas mislopen, omdat de gaspijpleiding door de Oostzee loopt.