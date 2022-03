‘Recordstijging’ van 4 cent per liter benzine door Oekraïne-oorlog

De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine in Nederland stijgt vrijdag met 4 eurocent. Volgens oprichter Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers is dat de sterkste toename op één dag ooit.

Volgens de landelijke adviesprijs moeten automobilisten ruim 2,30 euro per liter Euro95 neertellen. Het gaat om het gemiddelde van de adviesprijzen die vijf grote oliemaatschappijen aan pompstationhouders doorgeven. UnitedConsumers middelt die om tot de landelijke adviesprijs te komen.

In de praktijk betalen automobilisten de adviesprijzen alleen langs de snelweg. Op andere locaties geven tankstations vaak kortingen, hoewel tanken onder de 2 euro per liter benzine amper nog mogelijk is.

Door de oorlog in Oekraïne zijn de toch al hoge olieprijzen hard gestegen. Handelaren houden rekening met een verstoring van de toevoer van de grondstof uit Rusland, een van de grootste olie-exporteurs ter wereld.