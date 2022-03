Russisch oliebedrijf Lukoil wil einde aan oorlog

Het Russische olieconcern Lukoil heeft opgeroepen tot de onmiddellijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf, de op één na grootste olieproducent van het land, is daarmee een van de eerste grote Russische bedrijven die zich uitspreekt tegen de inval in het buurland die president Vladimir Poetin een week geleden begon.