Aantal Oekraïners dat zich meldt in Ter Apel stijgt opnieuw

Opnieuw tientallen Oekraïners hebben zich de afgelopen dag gemeld bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. In totaal ging het om 86 vluchtelingen, die overigens niet allemaal asiel aanvragen. Een kwart deed dat, laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weten.

Sinds de Russische invasie van Oekraïne vorige week donderdag hebben enkele honderden Oekraïners zich gemeld in Ter Apel. Volgens de IND gaat het inmiddels om tientallen mensen per dag. Woensdag kwamen er 62 bij. Het totaal staat nu op 235. Ook van de mensen die zich eerder meldden, vroeg niet iedereen asiel aan. Hoeveel Oekraïners in totaal naar Nederland zijn gekomen, is onduidelijk.

De IND zegt veel vragen te krijgen van Oekraïners over hun verblijfsrecht. Mensen uit dat land mogen vrij reizen naar Nederland en hier negentig dagen verblijven. Over asielaanvragen van Oekraïense burgers worden vanwege de oorlog de komende tijd geen besluiten genomen. ‘Mensen behouden wel recht op opvang. Ook hoeven Oekraïners van wie de aanvraag eerder is afgewezen, het land nu niet te verlaten’, aldus de IND.

Het kabinet is met gemeenten in gesprek over het opvangen van Oekraïners die geen asiel aanvragen, maar wel een dak boven hun hoofd nodig hebben. In Amsterdam ging woensdag de eerste opvanglocatie open. In een hostel daar is plek voor tachtig mensen.