President Zelenski: als Oekraïne valt, volgen Baltische staten

Het regime in Moskou zegt met de inval in de ex-Sovjetrepubliek Oekraïne de Russische belangen te willen veiligstellen. Het Kremlin werpt zich ook op als beschermheer van de Russen en Russischtaligen in het buurland, die zouden worden bedreigd. Ook de Baltische staten, die eveneens deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, hebben aanzienlijke Russische minderheden. In Estland en Letland gaat het zelfs om ongeveer een kwart van de bevolking.

Zelenski zei op een persconferentie te willen praten met de Russische president Vladimir Poetin, ‘de enige manier om de oorlog te stoppen.’