ArcelorMittal legt productie in Oekraïense staalfabriek stil

Staalproducent ArcelorMittal legt zijn fabriek stil in de Oekraïense stad Kryvy Rih. De stad ligt ten westen van de rivier de Dnjepr, zo’n 250 kilometer boven de Krim en 350 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kiev. De beslissing is genomen om de veiligheid van het personeel te waarborgen vanwege de oorlog in het land.