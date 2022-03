Sponsors blijven Hermitage Amsterdam steunen

Belangrijke sponsors van de Hermitage Amsterdam als de VriendenLoterij en ABN AMRO blijven het museum steunen na de beslissing te breken met het staatsmuseum in Sint-Petersburg. "Het is het meest krachtige signaal dat je kunt geven als Hermitage Amsterdam over de Russische inval in Oekraïne", zegt een woordvoerder van ABN AMRO.

"We staan hier volledig achter. Wel zien we dat dit een uiterst impactvolle en zeer ingrijpende keuze is", aldus de woordvoerder. De bank was de afgelopen dagen "als een van de vele partijen" in gesprek met het museum in de hoofdstad. "Op basis van die gesprekken heeft het museum zelfstandig een beslissing genomen."

ABN AMRO gaat de komende tijd kijken hoe de bank het museum het beste kan ondersteunen. Ook de VriendenLoterij is dat van plan. "De Hermitage in Amsterdam is een onafhankelijke organisatie en heeft vandaag aangekondigd de banden te verbreken met Rusland. De VriendenLoterij blijft in contact met het museum over de toekomstige invulling."