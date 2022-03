Beleggersclub wil betere handhaving sancties bij cryptoplatformen

‘Een boycot is zo sterk als zijn zwakste schakel en het heeft er alle schijn van dat dit nu de cryptomarkt is, traditioneel ondoorzichtig en leunend op anonimiteit en fiscale en territoriale neutraliteit’, stelt de VEB in een toelichting. ‘Door het gebrek aan openheid van cryptoplatformen bestaat het gevaar dat beleggers ongewild wetgeving ter bestrijding van witwassen of terrorisme overtreden.’

Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie is het aantal transacties in cryptovaluta sinds de internationale sancties tegen Rusland duidelijk toegenomen. Nu de tegoeden van de Russische centrale bank en veel bankrekeningen van Russische machthebbers en oligarchen in de EU en elders zijn bevroren, kunnen ze hun toevlucht zoeken in andere betaalmiddelen als cryptovaluta. Die kunnen onder meer via uitwisselingsplatforms als Binance of Coinbase worden verhandeld.

Binance, de grootste cryptobeurs, heeft laten weten dat het geen geld accepteert dat afkomstig is van gesanctioneerde Russische banken. Binance en Coinbase gaan niet alle Russen weren, zoals de Oekraïners willen. Ze blokkeren alleen rekeningen van Russen die op de sanctielijst staan. Andere cryptobeurzen nemen soortgelijke maatregelen. De Europese Centrale Bank (ECB) werkt nog aan een juridisch kader voor de cryptomarkt. Er is nu geen centraal toezicht op de handel.