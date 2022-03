Stuk minder coronatests voor toegang gepland dan vorig weekend

Vorige week rond hetzelfde tijdstip stond dat aantal op bijna 150.000 afspraken. Deze week zijn het er voor vrijdag 11.000, voor zaterdag 16.000 en voor zondag iets meer dan 2000. ‘De ervaring leert wel dat mensen hun testafspraak doorgaans kort van te voren boeken’, aldus een woordvoerder van SON, ‘dus dit aantal zal naar verwachting nog verder oplopen vrijdag en zaterdag.’

Sinds een week is het coronatoegangsbewijs alleen nog nodig voor toegang tot evenementen binnen, met meer dan vijfhonderd bezoekers zonder vaste zitplaats. In de praktijk gaat dat om grote feesten in nachtclubs, of bijvoorbeeld grote concerten. Iedereen die daar naar binnen wil, heeft een negatieve testuitslag nodig, gevaccineerd of niet.

Weekend

Vorige week werden uiteindelijk in totaal 372.000 testafspraken gemaakt. Met name in het weekend werden veel tests geboekt voor grote binnenevenementen, waaronder een aantal carnavalsfeesten.

Een verklaring voor het lagere aantal afspraken deze week kan de woordvoerder van SON niet geven. ‘We zullen maandag zien hoeveel testen het uiteindelijk worden. Vorige week hadden we wel meer boekingen van tevoren vanwege carnaval.’

Eerder gaven een aantal commerciële aanbieders al aan te verwachten dat het aantal coronatests voor toegang zou afnemen nu een negatieve testuitslag bijna nergens meer nodig is. Het is volgens SON nog te vroeg om te zeggen of er genoeg testlocaties over blijven om te zorgen dat iedereen in Nederland binnen een halfuur reizen een test kan laten afnemen. Op dit moment zijn er nog steeds ongeveer negenhonderd locaties open, aldus de woordvoerder.