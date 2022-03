Wall Street blijft voorzichtig door spanningen in Oekraïne

De beurzen in New York lieten donderdag voorzichtige winsten zien na het sterke koersherstel een dag eerder. De aandelenmarkten blijven in de greep van de oorlog in Oekraïne en de impact van de zware sancties tegen Rusland op de wereldhandel. De sterke stijging van de prijzen van olie en andere belangrijke grondstoffen dreigen de inflatie verder aan te jagen en het economisch herstel van de coronacrisis onder druk te zetten.

Ook keren steeds meer grote westerse bedrijven Rusland de rug toe en hebben grote containervervoerders als het Deense Maersk, het Zwitserse MSC en het Franse CMA CGM het transport van en naar Rusland tot nader order opgeschort.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent hoger op 34.114 punten, na de koerswinst van 1,8 procent een dag eerder. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4413 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 13.823 punten.

Werkloosheidsuitkeringen

Voorbeurs werd nog bekendgemaakt dat de aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met 18.000 tot 215.000. Vooraf werd gerekend op 225.000 nieuwe aanvragen.

Daarnaast verschijnt de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell donderdag voor het bankencomité van de Senaat. Een dag eerder verklaarde Powell al tegen leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat een verhoging van de rente op zijn plaats is, omdat de inflatie is opgelopen en de werkloosheid erg laag is. De economische impact van de oorlog in Oekraïne is volgens hem onzeker en hij beloofde behoedzaam en wendbaar te opereren.

Best Buy steeg 5,1 procent. De elektronicaketen kampte in het vierde kwartaal met voorraadproblemen en personeelstekorten en boekte minder omzet dan verwacht. Het bedrijf dat tijdens de coronapandemie flink profiteerde van de vraag naar apparatuur vanwege het vele thuiswerken, gaf ook een tegenvallende omzetverwachting voor 2022 af. Voor de jaren daarna verwacht het bedrijf wel meer groei.

Tesla

Tesla werd 0,3 procent lager gezet. De fabrikant van elektrische auto’s heeft volgens de krant Handelsblatt goedkeuring gekregen van de Duitse autoriteiten voor zijn eerste Europese autofabriek in Duitsland. De goedkeuring zou na maanden van vertraging zijn verleend door het ministerie van Milieu van de deelstaat Brandenburg.

De olieprijzen stabiliseren na dagen van forse stijgingen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 110,18 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 113,20 dollar per vat. De euro was 1,1087 dollar waard tegen 1,1105 dollar eerder op de dag.