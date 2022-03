VNG: overheden kunnen voorlopig niet van contracten Gazprom af

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen hun energiecontracten met Gazprom Energy NL voorlopig niet stopzetten. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), na onderzoek van kenniscentrum Europa decentraal.

Volgens de VNG worden de overheden en waterschappen in hun contract gehouden aan de Europese aanbestedingsnormen. Doordat Gazprom Energy NL geregistreerd is in Nederland, valt het bedrijf niet onder de economische sancties voor Rusland.