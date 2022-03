Hermitage Amsterdam breekt met staatsmuseum Hermitage in Rusland

De Hermitage in Amsterdam verbreekt de banden met het gelijknamige staatsmuseum in het Russische Sint-Petersburg. Dat hebben het bestuur en de Raad van Toezicht besloten, staat in een verklaring.

De Hermitage Amsterdam toont kunst uit de collectie van het Russische museum. ‘Lang heeft de Hermitage Amsterdam zich afzijdig gehouden van politieke ontwikkelingen in het Rusland van Poetin’, aldus het museum. ‘De recente aanval van Rusland op Oekraïne maakt deze afzijdigheid niet langer houdbaar.’

De expositie ‘Russische avant-garde | Revolutie in de kunst’, die sinds eind januari in het Amsterdamse museum was te zien, is tot nader order gesloten.