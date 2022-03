Mensenrechtenchef VN waarschuwt voor verhoogde nucleaire dreiging

De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, zegt dat de verhoogde nucleaire dreiging door het conflict in Oekraïne een risico is voor de gehele mensheid.

Bachelet haalde ook uit naar Rusland, vanwege de inval in het buurland. De rechten van miljoenen mensen worden ondermijnd, volgens Bachelet. ‘Tientallen miljoenen mensen verkeren in levensnood’ vanwege de steeds heftiger wordende gevechten en bombardementen, onder meer door het gebruik van clusterbommen. Clusterbommen bevatten tientallen of honderden kleinere bommen en zijn door meer dan honderd landen verboden.

Volgens Bachelet waren er tot dinsdag 227 burgerslachtoffers gevallen. Nog eens honderden burgers raakten gewond, zei ze bij de Mensenrechtenraad van de VN. ‘Het echte aantal ligt een stuk hoger, maar veel slachtoffers konden nog niet worden bevestigd.’ Volgens de Chileense zijn de meeste slachtoffers gemaakt door zware artillerie en luchtbombardementen.

De UNHCR wil dat goed wordt vastgelegd wat voor misstanden er worden begaan, zodat de verantwoordelijken hier later voor kunnen worden vervolgd. Meer dan 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen, zei Bachelet. Ongeveer 1 miljoen is binnen de landsgrenzen gevlucht en de rest is naar andere landen getrokken. De UNHCR schat dat er nog 3 miljoen mensen het land kunnen verlaten in de komende weken.