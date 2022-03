Immuniteit oud-premier Tsjechië ingetrokken vanwege fraudezaak

De immuniteit van oud-premier en huidig parlementslid van Tsjechië Andrej Babis is ingetrokken vanwege een aanklacht over fraude met subsidies van de Europese Unie voor zijn boerderij. De miljardair kan hier nu voor worden vervolgd.

Babis was van 2017 tot 2021 premier van Tsjechië. Volgens de politie zou hij de wettelijke status van zijn boerderij hebben aangepast. Omdat die op papier geen onderdeel meer was van het zakenimperium van Babis, kon daar 2 miljoen euro subsidie voor worden aangevraagd. De oud-premier ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan fraude.

De politie wilde Babis in 2019 al vervolgen, maar de openbaar aanklager vond de aantijgingen toen nog niet goed genoeg onderbouwd. De zaak werd in 2020 heropend, toen de hoogste aanklager zag dat er in 2019 fouten waren gemaakt.