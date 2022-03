AWVN: werkgevers voorzichtig met loslaten coronamaatregelen

Werkgevers zijn ondanks de coronaversoepelingen door het kabinet voorzichtig met het loslaten van de maatregelen op de werkvloer. Door corona is het ziekteverzuim nog altijd hoog en werkgevers kunnen het zich niet permitteren dat het ziekteverzuim nog verder oploopt. Dat meldt arbeidsvoorwaardenadviseur AWVN in een onderzoek onder honderden leden.

Volgens de peiling zijn werkgevers opgelucht dat de meeste coronamaatregelen zijn afgebouwd. Maar dat weerhoudt ze er niet van voorzichtig te blijven, ook gelet op de zorgplicht die ondernemers hebben voor een veilige werkomgeving. Maar hoe ze dat het beste kunnen doen, is vaak niet duidelijk. Ook omdat de verplichting om de maatregelen op te volgen zijn vervallen, maar deze worden nog altijd wel geadviseerd. ‘Dit creëert onduidelijkheid, want waarom zou iemand op kantoor nog afstand houden als dat niet meer hoeft in de supermarkt’, aldus de AWVN.

In het onderzoek geven werkgevers aan dat zij het belangrijk vinden dat hun medewerkers weer volledig of deels op locatie werken. Op kantoor werken zorgt voor sociale verbinding tussen collega’s en bevordert ook een goede bedrijfscultuur, bepleit de AWVN. Ook maken werkgevers zich zorgen om de geestelijke gezondheid van medewerkers die langdurig hebben thuisgewerkt.