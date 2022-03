Ook IKEA staakt activiteiten in Rusland

IKEA stopt voorlopig al zijn activiteiten in Rusland en Belarus vanwege de Russische inval in Oekraïne. Die beslissing raakt bijna 15.000 Russische werknemers, laat het Zweedse meubelwarenhuis weten.

IKEA noemt de oorlog in Oekraïne een ‘menselijke tragedie’. Onder andere de impact op mensenlevens van de oorlog heeft het concern doen besluiten zijn zeventien winkels en drie fabrieken in Rusland te sluiten. In Belarus heeft IKEA geen eigen winkels, maar alleen enkele leveranciers. IKEA staakt ook alle samenwerkingen met de bijna zestig leveranciers uit de twee landen.

IKEA is in Rusland een van de grotere westerse werkgevers. De multinational is sinds 2000 aanwezig in het land. ‘Deze beslissing zal een directe impact hebben op ongeveer 15.000 medewerkers en de groep garandeert hun gezinnen van baan- en inkomenszekerheid.’ De oorlog in Oekraïne heeft volgens het concern ook ernstige gevolgen voor het vervoer van materialen en producten, wat ook heeft meegespeeld bij de beslissing de deuren te sluiten in Rusland en Belarus.

Russen moeten het met steeds minder producten van westerse bedrijven stellen. Onder andere Apple, H&M, LEGO en autofabrikanten BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen en Volvo Cars stoppen met de verkoop of productie in Rusland.