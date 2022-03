Satellieten van OneWeb niet meer met Russische raketten ruimte in

Het Engelse satellietbedrijf OneWeb zal zijn satellieten niet meer met Russische raketten de ruimte in brengen. Het bedrijf weigerde op Russische eisen in te gaan over verkoop van het belang dat de Britse overheid in OneWeb heeft. Ook wilde ruimtevaartagentschap Roscosmos garanties dat de satellieten van OneWeb nooit voor militaire doeleinden gebruikt zullen worden.

Roscosmos had een lancering aanstaande zaterdag al opgeschort tot OneWeb aan zijn eisen zou voldoen. Het is door de huidige spanningen onduidelijk of OneWeb de 36 satellieten die het al naar de lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan had gestuurd nog terug kan krijgen. Ook heeft OneWeb nog niet duidelijk gemaakt hoe de satellieten voortaan de ruimte moeten bereiken.

OneWeb werkt aan een netwerk van kleine satellieten die in een lage baan om de aarde zorgen voor internetverbindingen, vergelijkbaar met Elon Musks Starlink. Het bedrijf is deels in handen van de Britse overheid. Het Indiase Bharti Global is de grootste eigenaar, maar ook techinvesteerder SoftBank heeft een belang.

Roscosmos had al laten weten dat het bedrag dat OneWeb voor de lancering betaald had in Rusland zou blijven. Het ruimtevaartagentschap sprak van overmacht ‘door het agressieve beleid van het Westen en de sancties die zijn ingesteld tegen Rusland’.