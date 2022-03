In drie dagen tijd bijna 10 miljoen euro gestort op Giro555

In drie dagen tijd hebben Nederlanders bijna 10 miljoen euro gestort op Giro555 voor ‘Samen in actie voor Oekraïne’. Donderdag stond de teller om 12.00 uur op 9.802.571 euro. Het gironummer werd maandag namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend voor hulp aan Oekraïne na de inval van Rusland.

Met het geld leveren onder andere de organisaties Kerk in Actie, UNICEF en Terre des Hommes noodhulp als onderdak, schoon drinkwater en medische- en psychosociale zorg aan Oekraïners. ‘Denk aan de mensen die in Oekraïne in de schuilkelders zitten, maar ook de vrouwen en kinderen op de vlucht’, zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter. Hij noemt het ‘hartverwarmend dat Nederland zo meeleeft’.

De hulp is op meerdere plekken op gang gekomen, laat Giro555 weten. Cordaid deelt soep uit op parkeerplaatsen aan de grens en het Rode Kruis heeft hulpposten en opvangplekken opgezet in Oekraïne, bij de grens met Polen. Stichting Vluchteling, die net als het Rode Kruis eerst een eigen girorekening opende die later onder Giro555 kwam, zet bussen in om mensen naar rustigere plekken in Polen te vervoeren. Een woordvoerder van die stichting laat weten dat het onder andere teams in Polen, Roemenië en Moldavië heeft voor hulp en opvang van mensen.

Zevenbergen zegt dat ‘we lange tijd hulp moeten gaan verlenen’ en vraagt namens de samenwerkende organisaties aan ‘heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen’.