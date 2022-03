Paus in juli naar Zuid-Soedan en Congo

Paus Franciscus bezoekt in juli Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo. Hij zou eigenlijk al in 2017 naar Zuid-Soedan reizen, maar dat werd om veiligheidsredenen meerdere keren uitgesteld.

De 85-jarige kerkvorst gaat in op een uitnodiging van de staatshoofden en bisschoppen in beide Afrikaanse landen. Franciscus is van 2 tot 5 juli in Congo, waarbij hij de steden Kinshasa en Goma bezoekt. Aansluitend reist hij naar Zuid-Soedan voor onder meer een bezoek aan de hoofdstad Juba.

In juli is het elf jaar geleden dat Zuid-Soedan zich afscheidde van Sudan. In 2013 raakte het nieuwe land verwikkeld in een burgeroorlog, die leidde tot 400.000 doden. In 2018 werd een vredesakkoord gesloten, maar honger en dodelijk geweld zijn nog aan de orde van de dag in het straatarme land.