Sancties tegen Rusland raken Duitse machine-industrie

De Duitse machine-industrie verwacht door de oorlog in Oekraïne voor honderden miljoenen euro’s minder te exporteren. De internationale sancties tegen Rusland raken namelijk ook de goederenstromen in de machinebouw en installatietechniek, heeft topman Thilo Brodtmann van branchevereniging VDMA laten weten.

De machinebouwers in Duitsland begonnen het jaar zeer succesvol. In januari kregen ze 19 procent meer orders binnen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat cijfer is ook nog gecorrigeerd voor de hoge inflatie van de laatste tijd.

Door de flink gestegen kosten van energie en schaarste aan grondstoffen rekenen industriële bedrijven elkaar steeds hogere prijzen. Het Europese statistiekbureau Eurostat heeft becijferd dat de producentenprijzen in de eurozone in januari meer dan 5 procent hoger lagen dan een jaar eerder.

Productie

‘Natuurlijk kon de Russische agressie in Oekraïne in januari geen rol spelen’, zegt een deskundige van VDMA over de nieuwe gegevens over de branche. De gevolgen van de oorlog zullen volgens hem op zijn vroegst pas in maart zichtbaar zijn in de ordercijfers.

De branchevereniging rekent er niettemin op dat de algehele productie dit jaar verder oploopt. Er wordt uitgegaan van een plus van 7 procent. Daarmee zou de sector ook weer boven het niveau van voor de coronapandemie uitstijgen. Tijdens de crisis van 2020 stortte de productie nog met bijna 12 procent in.