Ook LEGO en drankenconcern Diageo stoppen leveringen aan Rusland

Het Deense speelgoedbedrijf LEGO is gestopt met leveringen aan Rusland vanwege de sancties tegen het land door de invasie van Oekraïne. Dat zei een woordvoerder van LEGO tegen de Deense nieuwssite Finans. Ook het Britse drankenconcern Diageo, bekend van merken als Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff en Baileys, schort de export naar Rusland op.

LEGO heeft 81 eigen winkels in Rusland. ‘We hebben alle verschepingen van producten naar Rusland opgeschort in het licht van de sancties en het onzekere zakenklimaat’, aldus de woordvoerder. Het bedrijf heeft ook al meer dan 16 miljoen dollar aan financiële steun toegezegd voor humanitaire hulp in Oekraïne.

Diageo stopt naast Rusland ook met leveringen aan Oekraïne vanwege de oorlog. Het bedrijf zegt dat de veiligheid van werknemers in de regio de grootste prioriteit heeft.

Steeds meer westerse bedrijven stoppen met leveringen aan Rusland. Het gaat bijvoorbeeld om automakers als BMW, Mercedes-Benz en Volvo Cars, truckbedrijven als Daimler Truck en Volvo Trucks, iPhone-maker Apple, kledingketen H&M en modemerk Burberry.