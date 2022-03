200 mensen met verstandelijke beperking bemannen stembureaus

In zeker 130 gemeenten worden stembureaus tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen bemand door een vrijwilliger met een lichte verstandelijke beperking, gekoppeld aan een ‘regulier’ stembureaulid. Volgens projectleider Marian Geling van de organiserende stichting Prokkel zijn er in totaal tweehonderd van deze duo’s een dag of dagdeel actief in het stemlokaal en bij het tellen van de stemmen.