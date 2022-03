Rutte: agressie Rusland richt zich steeds meer op civiele doelen

De Russische agressie in Oekraïne richt zich meer en meer op civiele doelen, constateert minister-president Mark Rutte. Hij noemt het van groot belang dat eventuele oorlogsmisdaden ‘goed gedocumenteerd’ worden, zei de premier na afloop van extra ministerieel overleg over de oorlog.

‘Dit zijn echt beelden die ons allemaal op het netvlies staan geëtst en die we niet meer kunnen vergeten’, zei Rutte over de beelden van gebombardeerde Oekraïense steden. Nederland dringt in VN-verband aan op goed onderzoek. ‘Mensenrechtenschendingen mogen niet ongestraft blijven, het recht moet zijn beloop hebben.’