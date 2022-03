Chinese banken kunnen profiteren van Westers vertrek uit Moskou

Afgelopen dagen zou het betreffende bankfiliaal in de Russische hoofdstad door wel 200 tot 300 bedrijven zijn benaderd, aldus een bron. Deze ondernemingen zouden worstelen met de internationale sancties die zijn opgelegd aan Rusland en de financiële sector in het land. Omdat de ingewijde anoniem wil blijven, kan de naam van zijn bank niet naar buiten worden gebracht.

Verder weet een Chinese zakenman met nauwe banden met Rusland te vertellen dat verschillende Russische bedrijven waarmee hij samenwerkt nu van plan zijn om rekeningen in Chinese yuan te openen. ‘Het is vrij simpele logica’, legt deze anoniem bron uit. ‘Als je geen Amerikaanse dollars of euro’s kunt gebruiken, en de Verenigde Staten en Europa zorgen ervoor dat je veel producten niet meer kunt verkopen, heb je geen andere keuze dan je tot China te wenden. De trend is onvermijdelijk.’

Het is bekend dat er verschillende Chinese banken in Moskou actief zijn, waaronder Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China en China Construction Bank. Van deze instellingen reageerde alleen de laatstgenoemde op vragen van Reuters. De bank weigerde evenwel om inhoudelijk commentaar te geven.