Lavrov beschuldigt Westen van nadenken over nucleaire oorlog

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov beschuldigt het Westen ervan na te denken over een nucleaire oorlog tegen Rusland. ‘Dit idee leeft in de hoofden van de westerse leiders, niet in dat van de Russen.’

Lavrov sprak tijdens een persconferentie ook over het conflict in Oekraïne, waar Rusland het recht volgens hem aan zijn zijde heeft. ‘President Zelenski regeert over een maatschappij waar nazisme hoogtij viert.’

‘Ik twijfel er niet aan dat er een oplossing komt voor de crisis in Oekraïne’, aldus Lavrov. ‘Maar het gesprek tussen Rusland en het Westen moet gebaseerd zijn op wederzijds respect. Het enige waar het Westen nu aan denkt, is Rusland straffen. De NAVO wil oppermachtig blijven en hoewel Rusland veel goede wil heeft, kunnen we niemand onze belangen laten ondermijnen.’