S10 met De Diepte naar Eurovisie Songfestival in Turijn

S10 doet met het nummer De Diepte mee aan het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse zangeres presenteerde het liedje donderdag in het Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam.

De Diepte is een rustig lied. De 21-jarige zangeres blijft ook tekstueel dichtbij zichzelf en zingt over onder meer donkere dagen en angsten. S10, oftewel Stien den Hollander, schreef eerder al nummers over haar psychische problemen waarvoor ze in het verleden ook in een kliniek is opgenomen.

Van het lied was tot de presentatie alleen maar bekend dat het Nederlandstalig is. In 2010 was Sieneke de laatste act die het met een nummer in de eigen taal probeerde op het songfestival.

Enthousiast

Oud-songfestivalkandidaten als Duncan Laurence en Jeangu Macrooy mochten het nummer eerder al horen en waren enthousiast. "Ik vind het geweldig dat Nederland na zoveel jaar weer meedoet met een Nederlandstalig nummer. Ik houd van een goed verdrietig nummer en dit is dat zeker", zei Macrooy, die Nederland vorig jaar vertegenwoordigde. "Ik hoop dat mensen de songtekst gaan googelen, want het is heel mooi", reageerde Laurence.

Het Eurovisie Songfestival wordt van 10 tot en met 14 mei gehouden in de Italiaanse stad Turijn. S10 komt uit in de eerste halve finale.